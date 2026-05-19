歌手の倖田來未（43）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。倖田は桜の花びらの絵文字を添えて「ヘアーおメンテナンスリタッチ完了！なかなか根本に色が入らず長居しましたー笑笑」とつづり、ゆったりしたブラックのロングワンピース姿を披露した。さらに「途中バナナチョコを食べてリラックス」と、メンテナンス中のオフショットもアップした。これにファンからは「かわいすぎる」「妊婦と思