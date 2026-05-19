レースクイーン（レースアンバサダー）の霧島聖子（34）が18日、インスタグラムを更新。コスチューム姿を披露した。霧島は「JapanCup Rd.1菅生2日間お疲れさまでした」と書き出し、「The Spirit of FFF Racing 19号車は決勝レース1、レース2共にGT3 AMクラス優勝を飾りました。おめでとうございます」と報告。胸元の開いた黒いショートパンツコスチューム姿を披露した。そして「お天気にも恵まれ嬉しい2日間に！チームパスとオ