今季は高確率の３ポイントをはじめ、多くの面で成長を見せた八村塁photo by Getty Images前編：八村塁が歩んだレイカーズでの成長の軌跡ロサンゼルス・レイカーズの八村塁にとって、NBA７年目の2025-26シーズンは自身の存在価値をリーグ中に知らしめた１年だったと言えるだろう。その価値の代名詞となっているのが高い成功率を誇る３ポイントシュート。2023年１月にレイカーズに移籍して以来、八村はどのような取り組みで３ポイ