富士市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 法的トラブルに直面したとき「弁護士に相談したいけど、どの弁護士に相談すればいいかわからない」、そう悩む人もいるかと思います。静岡県富士市やその周辺では、弁護士事務所に加え、弁護士会や市役所、法テラスといった公的機関でも、弁護士による無料相談を利用できます。弁護士へ相談することで、抱えている問題を整理しやすくなり、適切な対応