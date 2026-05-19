女子プロゴルファーの原英莉花が１８日（日本時間１９日）、自身のインスタグラムに新規投稿。同じ「黄金世代」の渋野日向子との２ショットなどを公開した。原は「ぴなことのいつも楽しいあれこれ」と題し、２ショット写真をアップ。ドライバーのヘッドに写る２人の表情を自撮りした様子や、私服姿で笑みを浮かべているシーンなども公開。さらにティーグラウンドで太陽の光を浴びるショットは幻想的だ。ファンも「ひな子さん