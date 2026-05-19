高市総理はきょうから韓国を訪問するのを前にさきほど李在明大統領との会談で「じっくり議論を深めて成果をもたらすということを楽しみにしている」と意気込みを語りました。高市総理「両政府間の協力や日韓関係の一層の発展に向けた方向性について李在明大統領とじっくり議論を深めて成果をもたらすということを楽しみにいたしております」高市総理はきょうから2日間の日程で韓国を訪問し、李在明大統領の地元・安東で首脳会談を