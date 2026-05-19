今年のカンヌ国際映画祭で審査委員長を務めるパク・チャヌク監督（62）が、フランスで最高位に位置する勲章「コマンドゥール（Commandeur）」を受章した。第79回カンヌ国際映画祭が開催されているフランス南部カンヌのパレ・デ・フェスティバル内の大使接見室で17日、フランス文化省大臣カトリーヌ・ペガール氏から勲章を授与された。授賞式には、イリス・クノブロック・カンヌ映画祭組織委員長とティエリー・プレモ執行委員長らが