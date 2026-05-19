言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、上等な織物の呼び名、裁縫の土台となる技術、そして精密機器のトラブルを表す言葉という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ほ□□のき□□いが□□けヒント：上等な糸を用いた格調高い織物、学校の授業などで最