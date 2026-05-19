球団公式がSNSで紹介【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地で同地区ライバルのパドレスと対戦する。大谷翔平投手は「1番・指名打者」、山本由伸投手が先発マウンドに上がる。球団は公式X（旧ツイッター）で球場入りする選手を投稿。大谷は爽やかファッションで登場している。球団は「ハロー、サンディエゴ」とSNSを更新。選手らが球場に入る様子を紹介した。佐