ブラジルサッカー連盟は現地５月18日、北中米ワールドカップに臨むブラジル代表メンバー26人を発表した。カルロ・アンチェロッティ監督が率いるセレソンには、攻撃の軸であるヴィニシウス・ジュニオールをはじめ、マテウス・クーニャやカゼミーロなど主力が順当に選出された。また、しばらく代表から外れていたサントスのネイマールが復帰。2023年10月以来、２年７か月ぶりの招集となった。北中米W杯ではグループCに入り、