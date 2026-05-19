史上最高値の更新と、地政学リスクに伴う急落。2026年上半期の日本株市場は、まさに「激動」の二文字に集約される展開となった。投資家たちが明日の相場さえ見通せず疑心暗鬼に陥る中で、着実に資産を積み上げ、年間配当900万円のインカムを築き上げている人物がいる。個人投資家のペリカン氏（投資歴27年）。ITバブルの崩壊からリーマンショックまで最前線で潜り抜けてきた彼が辿り着いた一般的な常識とは真逆の投資術とは･･･