YouTuberのヒカルの同居人で起業家の飯田祐基（34）が19日までにXを更新。美容外科開業医の向山綾子氏との結婚を発表した。「兼ねてよりお付き合いをしておりました向山綾子さんと、結婚することになりました」と発表しツーショット写真を公開。「彼女の生き方や考え方を、心から尊敬しています。そんな人と、これから先の人生をともに歩んでいきたいと思い、プロポーズしました。新しい挑戦のタイミングでの結婚で、今すぐ最高