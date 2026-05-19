米テキサス州ヒューストンで開かれた、バレエのユース・アメリカ・グランプリで12〜14歳部門の最優秀賞に輝いた佐居勇星さん（LKSTUDIO提供・共同）【ニューヨーク共同】若手バレエダンサー対象の国際コンクール、ユース・アメリカ・グランプリ（YAGP）の審査結果が18日、米南部テキサス州ヒューストンで発表され、12〜14歳部門（1月1日時点）で米国在住の佐居勇星さん（15）が最優秀賞に輝いた。同部門女性1位には高橋杏さん