フランス・パリからイタリア・ミラノに“短期移住”している元アナウンサーの中村江里子が19日までに自身のインスタグラムを更新。フジテレビ時代の同期との2ショットを公開した。【写真】超貴重…着物姿の近藤サトとの2ショットを公開した中村江里子中村は「1991年入社！！！！」と書き出すと、「同期のサトが南仏の家に遊びにきてくれた様子が、16日土曜日にテレビ朝日"鶴瓶孝太郎"で放送されました」と、近藤サトとの2シ