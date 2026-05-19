＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館【映像】接触→話題を呼んだ咄嗟の対応（実際の様子）4戦全勝同士という注目の力士による白熱した一番で、土俵上でまさかの“接触事故”が発生した。激しい攻防の末、転倒した力士と行司が激しく交錯し、館内は一時騒然。しかし、その直後に勝った力士が見せた“咄嗟の神対応”に対し、称賛と驚きの声が相次いで寄せられた。仕切り直して、問題の場面は幕下二十二枚目・天