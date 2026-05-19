アフリカ疾病対策センター（CDC）によると、エボラ出血熱によるこれまでに確認された死者は100人を超えた/Jospin Mwisha/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）アフリカのコンゴ民主共和国とウガンダで発生したエボラ出血熱の流行を食い止めるため、国際的な取り組みが続けられている。アフリカ疾病対策センター（CDC）によると、これまでに確認された死者は100人を超えた。米国は流行地域からの入国を制限する公衆衛生法を発