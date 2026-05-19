フォークシンガー松山千春（70）が17日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。自身の楽曲「船」について言及した。番組のラストは自身の楽曲で締めることが多い。「今回、最後におかけする曲は私の『船』という曲なんですけど」と切り出した。「これはまぁ恋愛に絡んだ詩になってるんですけど。この曲をつくった時に、素晴らしい曲をつくったなと思ったんだよ。けど売れなかった」と語り、「船」を放送し