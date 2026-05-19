若手バレエダンサーの登竜門とされるアメリカの国際コンクールで、最優秀賞に日本人1人が、部門別の1位に日本人3人が選ばれました。テキサス州で行われたバレエコンクール「ユース・アメリカ・グランプリ」の結果が18日に発表され、12歳から14歳を対象にしたジュニア部門で、アメリカ・カリフォルニア州在住の佐居勇星さん（15）が最優秀賞を獲得しました。同じジュニア部門では、男性1位に愛知県の寺西創汰さん（12）が、女性1位