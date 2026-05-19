元タレントで現在はエステサロンなどを経営する実業家の立河宜子さんが19日までにインスタグラムを更新。「整理収納アドバイザー1級」資格を取得したことを報告した。立河さんは「今年2月から取り掛かり56歳にして、久しぶりに猛勉強してお陰様で1級プロ資格に合格しました」と報告し、認定証の写真を公開した。「暮らしも美しく。私のセカンドライフのテーマは心豊かな暮らし」という立河さん。「これから改めて皆さまのお役