◆米大リーグツインズ―アストロズ（１８日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）アストロズの今井達也投手（２８）が、中５日で敵地のツインズ戦に、メジャー５試合目の先発マウンドに上がり、１回をマーティンを直球で右飛球、ラーナックをスライダーで空振り三振、ジェファーズを直球で攻め二ゴロに仕留めた。２回にベルにチェンジアップを中堅に特大アーチを浴びたものの懸念されていた四球は３回まで０で