◆米大リーグパドレス―ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースのロバーツ監督が１８日（同１９日）、敵地・パドレス戦を前に会見し、宿敵の印象を語り、日本人右腕の名を挙げた。ロバーツ監督は「わたしが監督として最初に指揮した試合がパドレス戦だった。前田健太がホームランを打った記憶がある」と即答。その上で「ここは本当に美しい球場だし、ファンも素晴らしい」と白い歯を見