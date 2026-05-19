◆米大リーグロイヤルズ―レッドソックス（１８日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が、敵地のロイヤルズ戦に「５番・ＤＨ」に２試合ぶりに先発出場し、３年ぶりの三塁打を放った。第１打席は中飛に終わったが４回、右腕ルーゴの外郭シンカーをとらえた打球は左中間に伸びていった。中堅手がダイビングキャッチを試みたグラブをかすめてフェンスへ。吉田はため