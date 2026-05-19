子どもの相続権とは？両親の離婚や再婚で相続分は変わるのか 両親が離婚しても保障される子どもの相続権 親が離婚しても子どもには相続権が残る 夫婦が離婚すると、配偶者の相続権はなくなりますが、子どもが両親の相続権を失うことはありません。たとえ一方の親と別居をしていても、戸籍が別であっても、親子である事実は変わらないからです。 親が再婚した場合 子どもと離れて暮らす親が再婚して新たに子ども