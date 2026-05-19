突然クラスや列から離れてしまう…集団を認識させるための対処法とは 突然クラスや列から離れる 活動中にクラスの部屋からふらふらと出ていってしまったり、みんなで列になって移動しているとき、勝手に離れて行動してしまったりします。 例えば、こんな状況 絵本の読み聞かせの時間、立ち上がったNちゃん。一人でふらふら廊下に出ていき、別の活動をしている隣のクラスに入ってしまいました。 あなたならど