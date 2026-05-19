ダイヤル錠の危険な落とし穴とは 簡単に解錠されてしまう可能性! 3桁のダイヤル錠の組み合わせは1,000通り よく利用されている錠前に、あらかじめ決められた3桁の数字にダイヤルを合わせることで解錠できる3桁ダイヤル錠があります。暗証番号であるこの3桁の数字は「積の法則」で求めることが可能です。1桁がそれぞれ0から9の10通りずつあるので、3桁では10を3 回かけた1,000通りになります。1,000 通りもあるのだから安全だ