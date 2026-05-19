向こう一週間は、低気圧や前線がたびたび近づくでしょう。気圧が下降と上昇を繰り返し、影響度が大きくなる所もありそうです。気圧の変化に敏感な方は、頭痛やめまいなどに注意が必要です。21日頃と24日頃全国的に気圧が下降影響度「大」の所もここ数日間、高気圧に覆われ、広い範囲で晴れの天気が続きました。この先は、低気圧や前線の影響を受けやすく、たびたび雨が降るでしょう。気圧が上がったり下がったりで、影響度が大