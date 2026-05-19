１９日の東京株式市場は買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３８６円高の６万１２０２円と反発。 前日は欧州株市場が総じて上昇したが、米国株市場ではＮＹダウが反発したものの、半導体セクターに売りがかさみ、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は続落となった。東京市場でも米半導体株安はネガティブ材料ながら、前日まで直近３営業日で日経平均は２４００円以上も下落しており、目先リバウン