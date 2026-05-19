フジテレビ系アニメ「ONE PIECE」の初代フランキーの声などで知られる、声優の矢尾一樹が18日、Xを更新し、2009年（平21）から所属していた事務所を昨年秋、離れフリーとして活動していると報告した。「ご報告が遅くなりましたが私矢尾一樹は昨年秋所属していたマックミックを離れ現在フリーで活動しております」とつづった。矢尾は24年12月に、05年から約20年、演じてきたフランキー役を降板。今年4月1日からは、代々木アニメ