ウェザーニューズは反発。１８日取引終了後、４０周年記念配当を３５円から４０円に増額修正すると発表した。これにより、２６年５月期の期末配当は普通配当２２円５０銭とあわせ、合計６２円５０銭となる見通し。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS