アドバンテスト、東京エレクトロンなど半導体製造装置関連株はやや軟調な値動きも下値抵抗力を発揮している。前日の米国株市場ではマイクロン・テクノロジー＜MU＞やアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞、サンディスク＜SNDK＞が大きく売られるなど半導体セクターへの逆風が強まり、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は２．５％安と続落した。しかし、東京市場では同関連株へのリスク回避目的の売り圧力は限