ＴＯＫＹＯＢＡＳＥは急騰している。１８日の取引終了後、取得総数１５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．４％）、取得総額５億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しており、これを好感した買いが集まっている。取得期間は５月１９日から６月３０日までとし、市場買い付けで行う。株主還元の充実及び資本効率の向上を図る。 出所：MINKABU PRESS