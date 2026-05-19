三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループや三井住友フィナンシャルグループが買われ、前日大幅安となったみずほフィナンシャルグループが反発するなど、銀行株が堅調に推移している。内閣府が１９日に発表した２０２６年１～３月期の国内総生産（ＧＤＰ）は、物価変動を除いた実質の季節調整値が年率換算で２．１％増、前期比０．５％増となった。市場予想は年率換算が１．６％増、前期比０．４％増だった。