太洋物産は大幅反発している。１８日の取引終了後、４月度の月次売上高の速報値を発表した。全体の売上高は前年同月比３４．７％増の１７億５８００万円と２カ月連続の増収となっており、材料視した買いが入っている。次月分の荷渡しが進んだ加工食品や、前年同月に荷動きが悪く売り上げが落ち込んでいた輸入鶏肉が牽引役となった。 出所：MINKABU PRESS