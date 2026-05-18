「シャネル（CHANEL）」が、新たなハイジュエリー コレクション「シーニュ エ サンボル（Signes & Symboles）」を発表した。カメリア、星、太陽、ライオンといった、創設者マドモアゼル・シャネルの世界に息づくシンボルの数々をあしらったコレクションで、全85点をラインナップしている。【画像をもっと見る】コレクションはマドモアゼル・シャネルが好んだモチーフから着想し、「レ ザンプリメ（Les Imprimés）」「