19日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比32.7％減の574億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同34.4％減の391億円となっている。 個別ではＮＥＸＴ金融 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅＷＴＩ原油上場 、ＭＡＸＩＳＮＹダウ上場投信 、グローバルＸＳ＆Ｐ５００キャ