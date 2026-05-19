アメリカ中西部・ミネソタ州で移民当局の職員が発砲し移民の男性にけがをさせた事件で検察は職員の男を訴追したと発表しました。今年1月、ミネアポリスでICE=移民・税関捜査局の職員がベネズエラ系移民の男性に発砲し足にけがをさせた事件でミネソタ州の郡検察は18日、職員の男を暴行などの疑いで訴追したと発表しました。職員の男は当初、「男性は不法移民で取り締まりに抵抗して襲ってきた」と主張していましたが、虚偽だったと