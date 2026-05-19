ことし1月から3月のGDP＝国内総生産は0.5％の伸びで、年率に換算すると2.1％のプラスとなりました。内閣府が発表したことし1月から3月のGDPは、物価の変動を除いた「実質」で前の3か月より0.5％増加しました。2期連続のプラス成長で、年率に換算するとプラス2.1％でした。内訳では「輸出」が1.7％と2期連続プラスとなり、GDPを押し上げる要因となりました。アメリカ向けの自動車輸出などがけん引しました。「個人消費」も外食や衣