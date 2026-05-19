フリーアナウンサー神田愛花（45）が18日放送されたフジテレビ系「真剣遊戯！THEバトルSHOW」に出演。おぎはやぎ小木博明について「本当に嫌な人」とクレームをつけた。神田は番組最後に放送された「未公開トーク集」の中で、「小木さんは本当に嫌な人で…」と切り出した。そして「私が夫（18年に結婚したバナナマン日村勇紀）とお付き合いしてることが週刊誌に載った時にラジオで、（小木が）“ヒムケンはあの女と絶対別れた方が