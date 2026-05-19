２０２４年のダービー馬ダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）が次戦で宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）に参戦することが５月１９日、分かった。管理する安田翔伍調教師が公式Ｘで発表した。同馬は一昨年に日本ダービー、昨年にドバイ・シーマクラシックを勝ち国内外Ｇ１・２勝馬。今年は始動戦の大阪杯で３着に入っている。先週発表された宝塚記念ファン投票第１回中