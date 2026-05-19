津山警察署 警察によりますと、18日午後5時10分ごろ、岡山県津山市南方中の住宅から火が出ているのを近所に住む男性が見つけ、119番通報しました。 消防が約2時間半後に消し止めましたが、木造2階建ての住宅約155平方メートルが全焼。隣りの木造2階建ての住宅1棟、約130平方メートルも全焼しました。 火元の住宅に1人で住む無職の男性（74）と隣の家の62歳と63歳の夫婦はいずれも出火当時家にいましたが、避