自民党の高市早苗首相と社民党の福島瑞穂代表。今や「右」と「左」の真っ二つに分かれた2人だが、政界進出前には月刊誌の対談企画で互いの「性の認識」を披露し、セックス談議に花を咲かせていた。【もっと読む】高市首相が国政初挑戦の1992年に漏らした「女を武器に」の原点 投開票日の夜に“チョメチョメ”告白の仰天今から35年前、高市首相は「元米国連邦議会立法調査官」をかたり、気鋭の政治評論家として、福島代表は社会