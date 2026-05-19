米国で開催されたエアショーで最先端電子戦戦闘機2機が空中で衝突して墜落する事故が発生した。乗員は緊急脱出した。AP通信などによると、14日（現地時間）、米アイダホ州西部のマウンテンホーム空軍基地で開催された「ガンファイター・スカイズ」エアショーで、米海軍第129電子攻撃飛行隊（VAQ−129）所属のEA−18Gグラウラー戦闘機2機が空中で衝突した。事故が発生した機種はF／A−18スーパーホーネットをベースに製造されたもの