トランプ米大統領は18日、自身の第1次政権当時にインテルを保護できる半導体関税を賦課していたなら、現在TSMCの事業はすべてインテルのものになっており、台湾も存在しなかっただろうと主張した。トランプ大統領はこの日公開された経済専門誌フォーチュンとのインタビューで、「もし私が大統領だった時に企業が中国からチップを持ってき始めたとすれば、インテルを保護できる関税を課しただろう。そうしていればインテルはいま世