移動に欠かせない交通手段のひとつである電車。しかし、通勤や通学の時間帯は混雑するため、殺伐とした雰囲気がある。車内では譲り合いの精神を持って、お互い気持ちよく過ごしたいものだ。今回は、電車内で不快な状況に巻き込まれたという2人のエピソードを紹介する。◆「どかしてください」が言えず…鈴木健太さん（仮名・30代）は、都心へ向かう通勤電車での出来事を、今も忘れられないという。車内は身動きが取りづら