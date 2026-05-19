広い範囲で続いていた晴天と夏のような暑さは19日（火）まで。20日（水）以降は、西日本から東日本を中心にすっきりしない天気が続いて“梅雨のはしり”となりそうです。■天気は西から下り坂あす以降は曇りや雨ですっきりせず19日（火）も本州付近は高気圧圏内で、晴れる所が多いでしょう。日中は強い日差しが照りつけて、各地で5月とは思えない暑さが続きそうです。ただ、西から近づく前線の影響で天気はゆっくり下り坂で、夜