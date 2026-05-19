ジェイアールバス関東と西日本ジェイアールバスは、6月1日から夜行高速バス「ドリームルリエ号」の運行を取りやめる。「ドリームルリエ号」は、東京と京阪神を結ぶ「新ドリーム号」として、2017年3月31日から運行を開始。2列シートのプレシャスクラスと3列シートのアドバンスクラスを設定している。運賃・料金はプレシャスクラスが15,000円から、アドバンスクラスが11,000円から。6月1日から、「ドリームルリエ号」として運行して