ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！一見すると意味のない文字列も、並び替えるだけで誰もが知っているアノ単語に早変わりします。頭を柔らかくして、1分以内の正解を目指してチャレンジしてみてくださいね！問題：「つ き あ い た」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。つ き あ い たヒント：最後の文字は「つ」答えを見る↓↓↓↓↓正解：たいきあつ正解は「たいきあつ」でした。▼