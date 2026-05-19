タレントの指原莉乃さんは5月17日、自身のInstagramを更新。スタイルの良さが際立つ私服ショットを公開しました。【写真】指原莉乃の最新私服ショット「ちょーかわいい」指原さんは「ネックレスお気に入りです」とつづり、2枚の写真を投稿。水色のリブタンクトップにワイドデニム、青いキャップを合わせたカジュアルなコーディネートです。細いネックレスがアクセントになっており、かわいらしいです。2枚目の全身ショットでは、ス