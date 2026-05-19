女優の長谷川京子（47）が19日までに自身のインスタグラムを更新し、人気女優らとのカフェショットを披露した。ストーリーズに女優の大政絢、玄理との3ショットをアップ。「Cafe日和作品で一緒になったのはもう7年くらい前？2人ともどんどん奇麗になって」とつづった。長谷川は大政、玄理とは19年放送のNHKドラマ「ミストレス〜女たちの秘密〜」で共演していた。