ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦前に取材に応じ、先発する山本由伸投手（27）への期待を口にした。前回登板12日（同13日）のジャイアンツ戦では8、9番打者に計3本塁打を喫するなど苦しみ、6回1/3を6安打5失点で降板。3被本塁打はオリックス時代を含めても自身初で、5失点は今季ワーストだった。指揮官は「ここ最近は良くありませんでした。彼自身の期待値から見てもそう